"Zinātnes pjedestāls ir ar tukšu vidu." Kāpēc cilvēki izvēlas gaišreģi, nevis zinātnieku?

Medijpratība ir kompetence, kas ietver sevī gan zināšanas, gan priekšstatus, gan motivāciju, gan uzvedības modeļus, gan, protams, prasmes, kas ļauj mediju piesātinātajā vidē normāli darboties, nekļūdīties, izdarīt, ko vēlamies, sasniegt savus mērķus. Vienlaikus – tas ir tik izplūdis un vispārīgs definējums, ka to drīzāk varētu saukt par nojautu, tas neiztur nekādu kritiku no racionālās domāšanas un definīcijas viedokļa.

Gatavojoties kādai lekcijai, pārskatīju Džeimsa Potera (W. James Potter), viena no medijpratības svarīgākajiem autoriem, publikāciju, kurā viņš analizēja vairākus rakstus, kuros medijpratība ir aplūkota un līdz ar to definēta - nozīmju spektrs ir vienkārši milzīgs. Ne tikai tas, ka mēs koncentrējamies uz definējumiem, kuri izriet no domas par aizsardzību no nevēlamām viltus ziņām vai konspirācijas teorijām, vai kiberuzbrukumiem, vai kiberbullinga, bet ir arī tādi definējumi, kuru centrā drīzāk ir radošums, tas, ka tev jāprot mediji lietot, lai veidotu saziņu. Kritiskā domāšana, emocijpratība, digitālās prasmes, informācijas pratība, datu pratība – es šeit varu turpināt saukt un saukt...