Hosams Abu Meri: ar dzīves ilguma palielināšanos pieaugs medicīnisko pakalpojumu saņēmēju skaits

"Veselības aprūpes stratēģiskais tvērums ir jāpaplašina, to skatot ne tikai medicīniski, bet arī no ekonomikas, veselības aprūpes, pašvaldību, veselīga dzīvesveida un izglītības perspektīvas", viņa atzina.

Tieši medicīnas digitalizācija ļaus efektīvāk sekot līdzi pakalpojumu pieejamībai un kvalitātei, saprotot arī to, kādi pakalpojumi visvairāk nepieciešami, tostarp to, kādu pakalpojumu nodrošināšanu nepieciešams uzlabot, uzsvēra ministrs. Arī Mieriņa bija vienisprātis un akcentēja, ka "ar medicīnu var arī pelnīt" - līdz šim vairāki starptautiskie partneri vizītēs apmeklē Latvijas slimnīcas, novērtējot un mācoties no valsts labākajiem speciālistiem. Tamdēļ svarīgi turpināt ieviest jaunas tehnoloģijas - "medicīnai būtu jāiet "sazobē" ar zinātni, inovācijām un izglītību", viņa apgalvoja.