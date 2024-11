Tusks: Eiropas drošība ir atkarīga nevis no ASV vēlēšanu rezultātiem, bet gan no mums

Tusks norādīja, ka publiskajā telpā ir vērojamas daudzas diskusijas par to, kas sagaida Eiropu gadījumā, ja ASV prezidenta vēlēšanās uzvarēs pašreizējā viceprezidente Kamala Herisa vai bijušais prezidents Donalds Tramps, kurš draud izstāties no NATO un sola “ātri izbeigt karu” Ukrainā.

“Daži saka, ka Eiropas nākotne ir atkarīga no prezidenta vēlēšanām, taču tā pirmkārt un galvenokārt ir atkarīga no mums. Tā ir atkarīga no tā, vai Eiropa beidzot spēs pieaugt un noticēt saviem spēkiem. Lai kāds būtu iznākums - ģeopolitisko ārpakalpojumu ēra ir beigusies,” uzsvēra Tusks.