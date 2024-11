Drāke: daļa vainas jāuzņemas sievietei. Sarunā par seksuālu uzmākšanos skaļi sastrīdas Linarte un Drāke

Spraigā diskusijā sarunu šovā “Zilonis studijā” par seksuālo uzmākšanos savā pieredzē dalās aktrise, režisore un zemessardze Marija Linarte un rakstniece Elita Drāke. Kaut abas ar to dzīvē ir saskārušās, sieviešu viedokļi krasi atšķiras. Kamēr Linarte par to runā nosodoši, Drāke "to tik slimīgi neuztverot".