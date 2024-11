Vairāk nekā puse ukraiņu iebilst pret teritoriju atdošanu Krievijai, lai tikai izbeigtu karu

Respondentiem, kuri kategoriski iebilst pret teritoriju atdošanu vai nav kuriem nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā, papildus tika jautāts, vai viņu nostāja mainītos, ja Ukraina pretī saņemtu “dalību NATO un patiešām uzticamas drošības garantijas”. Šādā gadījumā to, kas būtu gatavi atteikties no visām Krievijas sagrābtajām teritorijām, būtu 51%, bet pa 65% būtu gatavi atteikties no Donbasa un Krimas. Kategoriski pret piekāpšanos pat ar nosacījumu par dalību NATO bija attiecīgi 42%, 30% un 30% iedzīvotāju.