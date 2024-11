Video Visizplatītākā hroniskā slimība Eiropā: diskusijā spriež par saistību starp aptaukošanos un diabētu

Latvijā ar cukura diabētu slimojošo skaits 2022. gadā ir 98 055 (~ 39 % vīrieši, 61 % sievietes). Šogad pirmreizēji reģistrēto cukura diabēta pacientu skaits tuvojas astoņiem tūkstošiem, 46 % no viņiem ir vīrieši, 54 % – sievietes*.

Šī gada aptaujas rezultāti liecina, ka iedzīvotāji kā galveno cukura diabēta riska faktoru norāda aptaukošanos, kam seko saldumu un saldinātu dzērienu pārmērīga lietošana, kā arī mazkustīgs dzīvesveids un liekais svars. No 2024. gadā veiktās aptaujas dalībniekiem 75% ir pārliecināti, ka liekais svars izraisa cukura diabētu – šādi domājošo kļuvis vairāk, jo pirms diviem gadiem tā atbildēja 65% aptaujāto.

Lieko svaru kā riska faktoru visbiežāk – 78% – norādījuši iedzīvotāji vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, nedaudz zemāks šis rādītājs ir jaunāku cilvēku vidū, vecumā no 18 līdz 29 gadiem tā ir atbildējuši 72% aptaujāto. Reģionālā griezumā šāds priekšstats visplašāk ir izplatīts Rīgas (79%) iedzīvotāju vidū, 2022. gadā visvairāk tā uzskatīja Pierīgas iedzīvotāji (70%). Vismazāk to, kuri uzskata, ka tieši liekais svars izraisa cukura diabētu, dzīvo Latgalē (66%).