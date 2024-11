Notiks simboliskais skrējiens "Latvijas Gaismas ceļš"

Pasākuma organizatori iecerējuši, ka "Gaismas ceļš" savīs Latvijas novadus, pilsētas un ciemus vienotā veselumā. Noslēgumā Likteņdārzā, skanot dziesmām, iededzot ugunskuru, ūdens, kas paņemts no šiem trim ezeriem tiks atdots Likteņupei Daugavai.

Šmidre informē, ka "Latvijas Gaismas ceļš" būs spēku rosinošs un garu stiprinošs simbolisks skrējiens, kurā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs. Trīs ceļa posmi no trīs dažādām Latvijas vietām būs sadalīti aptuveni desmit līdz 20 kilometru distancēs, katru no tiem veiks trīs tempa uzturētāji, kuri nogādās starta vietā aizdegto lāpu nākamajā distances posmā, katrā no tiem aizdedzot ugunskuru.