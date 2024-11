Valsts svētku laikā Rīgā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi

No svētdienas līdz šodienas plkst.18 transportlīdzekļu satiksme slēgta 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Eksporta ielas posmā no Elizabetes ielas līdz 11.novembra krastmalai.

Līdz šodienas plkst.18 transportlīdzekļu satiksme slēgta Poļu gātes un Bīskapa gātes posmā no 11.novembra krastmalas līdz ielai, kas atrodas paralēli 11.novembra krastmalai.

Līdz šodienas plkst.18 Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam un Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai organizēs divvirzienu satiksmi.

Līdz šodienas plkst.18 slēgta smago transportlīdzekļu satiksme Eksporta ielas posmā no Hanzas ielas līdz Muitas ielai un Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz 13.janvāra ielai.

Nepieciešamības gadījumā šodien no plkst.13.30 līdz 15 transportlīdzekļu satiksmi, izņemot sabiedriskā transporta satiksmi, kuru regulēs atbilstoši nepieciešamībai, slēgs uz Akmens tilta, Uzvaras bulvāra posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam, 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam un 13.janvāra ielas posmā no Raiņa bulvāra līdz 11.novembra krastmalai.