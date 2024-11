Slaidiņš komentē ASV atļauju Ukrainai uzbrukt mērķiem Krievijā

Vērtējot, kāda atbildes reakcija tagad ir sagaidāma no Krievijas, Zemessardzes majors atzina - ir skaidrs, ka tikusi pārkāpta kārtējā Krievijas noteiktā sarkanā līnija, taču nav paredzams, vai sekas tam būs reālas vai paliks tikai runu līmenī. Katrā ziņā skaidrs esot tas, ka Rietumiem nevajadzētu pārāk baidīties no Krievijas diktatora Vladimira Putina draudiem par iespējamām sekām, bet gan vajadzētu aktīvāk palīdzēt Ukrainai, lai Krievijas sākto karu pārtrauktu.

Laikraksti "The New York Times" un "The Washington Post", atsaucoties uz vārdā neminētiem avotiem, pirmie ziņoja par šo atļauju, norādot, ka tā dota, reaģējot uz Ziemeļkorejas karaspēka izvietošanu, lai atbalstītu Maskavas kara centienus.