Rīgā notiks sanāksme par Īpašā tribunāla agresijas noziegumam pret Ukrainu izveidošanu

ĀM atzīmē, ka patlaban neviens no eksistējošiem mehānismiem nav tiesīgs izmeklēt un iztiesāt pret Ukrainu vērsto agresijas noziegumu. Neskatoties uz to, ka Starptautiskās krimināltiesas kompetencē atbilstoši tās Statūtiem ietilpst atbildības par agresijas noziegumu nodrošināšana, tā nav tiesīga to darīt, jo Krievija tos nav ratificējusi. Tādēļ Latvija jau no pašiem pirmsākumiem kopā ar līdzīgi domājušām valstīm ir aicinājusi izveidot īpašu tribunālu, lai novērstu nepilnību atbildības mehānismos, uzsver ĀM.