"Azov" pārstāvji: Šobrīd Rietumi faktiski ļauj Ukrainai karā zaudēt

Savukārt Dzjubenko norādīja, ka tas, ka 2024.gadā sēžam kopā Rīgā un esam atbraukuši no Ukrainas, kas joprojām eksistē un joprojām cīnās, pats par sevi nozīmē, ka "zināmus panākumus jau esam sasnieguši". "Zināmā mērā jau esam uzvarējuši. Domāju, ka Putina režīms to apzinās un ir gatavs darīt visu iespējamo, lai panāktu savu," viņš piebilda.

Fedosjuka uzskata, ka karš Ukrainā turpināsies vēl gadiem ilgi. "Ja izdarām secinājumus, balstoties uz to, kas notiek šobrīd, balstoties uz stratēģijām, kuras izvēlas Eiropa un ASV, tad jāsecina, ka karš nenotiks tikai Ukrainā vien - visi potenciālie karstie punkti uzliesmos un politiskā sistēma, kas izveidojās pēc Jaltas, tiks demontēta. Kolektīvie Rietumi nav gatavi izaicinājumiem, kuri nāk no Krievijas. Šobrīd Putins izmanto to, ka faktiski Ukrainai ļauj zaudēt. Viņš neapstāsies, ar viņu neviens ne par ko nevienosies un viss tikai aizvien vairāk samilzīs, kamēr galvas pacels vēl briesmīgāki vilki," izteicās starptautiskās komunikācijas nodaļas vadītāja.