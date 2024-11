Zalužnijs: Eiropa nav gatava ilgstošam karam ar Krieviju

Zalužnijs arī norādīja, ka “Krievija septembrī un oktobrī uz Ukrainu nometa aptuveni 4500 vadāmās aviobumbas”, un pauda neizpratni, vai ES vai Lielbritānijai šodien vispār ir 5000 raķešu “Patriot” sistēmām, lai tās notriektu. “Man ir zināmas šaubas. Jo tās ir ļoti dārgas, un līdz ar to nav iespējams, lai to būtu ļoti daudz, jo to ražošana ir problemātiska. Tāpēc par šo militāro komponentu mēs varam teikt, ka acīmredzot viņi nav gatavi,” piebilda atvaļinātais ģenerālis.