Noskaties “Latvijas autoceļu uzturētāja” sāls iepirkumā aizdomas par mānīšanos ar analīzēm

Šogad valsts “Latvijas autoceļu uzturētājs” nolēma sāli ziemai iepirkt netipiski agri. Kompānija jau pavasarī diviem piegādātājiem pasūtīja 33 tūkstošus tonnu par diviem miljoniem eiro. Apmēram pusi pirka no Lietuvas uzņēmuma "Keluva", kas sāli veda no Marokas. Otru pusi pasūtīja no Latvijas kompānijas "Lat Salt Trade". Tā jūnijā no Ēģiptes atveda sāls kravu, taču "Latvijas autoceļu uzturētājs" to atteicās pieņemt, jo mitruma līmenis sālī bija 1%, bet pieļaujami ir 0,6%.