FOTO Konkursā "Latvijas Gada auto 2025" sīva konkurence dārgāko auto segmentā

Konkursa organizatori aicina iepazīties ar 8 automobiļiem no kopumā 32 pieteiktajiem pretendentiem uz titulu "Latvijas Gada auto 2025".

"Q6 e-tron" modelis ir būvēts pavisam jaunajā PPE ("Premium Platform Electric") platformā, kas izstrādāta kopā ar Porsche. Tā piedāvā kompaktākus taču efektīvākus elektromotorus, 800 voltu arhitektūru un uzlādes jaudu līdz 270 kW. Tas aprīkots ar 100 kWh bateriju un 1 līdz 2 elektromotoriem atkarībā no versijas, aizmugures vai pilnpiedziņu un ar jaudu 301, 382 vai 483 Zs, bet enerģijas patēriņš no 16.5 kWh/100 km, solot pat 641 km distanci ar vienu uzlādi. "Q6 e-tron" modeļa ārienē un salonā redzama jaunā markas dizaina valoda. Cenas no 72 700 līdz 99 000 eiro, taču ar greznāku papildaprīkojumu jau virs 100 tūkstošiem.