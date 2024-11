Netanjahu iesaka kabinetam apstiprināt pamieru ar "Hizbollah"

Pamiera ilgums būs atkarīgs no notikumiem Libānā, norādīja Netanjahu, piebilstot, ka gadījumā, ja Irānas atbalstītais grupējums pārkāps pamiera noteikumus, Izraēla uz to nesaudzīgi reaģēs.

Netanjahu norādīja, ka Izraēla pēdējos mēnešos ir likvidējusi "Hizbollah" līderi Hasanu Nasrallu un citus grupējuma līderus, iznīcinājusi lielu daļu no grupējuma raķešu krājumiem un tuneļu tīklu Libānas dienvidos. "Tas vairs nav agrākais "Hizbollah"," sacīja Netanjahu.

Raidorganizācija BBC vēsta, ka saskaņā ar ierosinātās pamiera vienošanās noteikumiem gan Izraēla, gan "Hizbollah" 60 dienu laikā atvilks savus spēkus no Libānas dienvidiem, un "Hizbollah" paliks uz ziemeļiem no Litani upes. Plānots, ka šajās teritorijās ieradīsies pastiprināta Libānas valsts armija un ANO miera uzturēšanas misijas (UNIFIL) karavīri.

Vienošanās arī atļautu Izraēlai militāri iejaukties Libānā, ja tā konstatētu tūlītējus draudus no "Hizbollah" puses. Mazāk tiešu draudu gadījumā, piemēram, atklājot tuneli uz dienvidiem no Litani upes, Izraēlai būtu par to jāziņo piecu valstu komitejai, kas būs vienošanās de facto garantētājs.