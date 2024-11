Pudāns: Krievijas spējas šobrīd nav atbilstošas, lai veiktu uzbrukumu Baltijas reģionā

"Mēs vienmēr esam pārliecināti, ka klasisks militārs uzbrukums nekad neskars tikai vienu no mūsu valstīm. Pierobežā un arī dziļumā šie spēki nav tādā apjomā, cik būtu nepieciešams. Ticamākais scenārijs ir hibrīdapdraudējumi, sabotāžas, iesaistot speciālos spēkus, izlūkošanas spēkus. Vai mēs to sauktu par karu? Visticamāk, nē. Tas būtu konflikts, hibrīdapdraudējums, hibrīdkarš. Noteikti Putina un viņa padoto prātos tas pastāv. Būtiskākais ir tam gatavoties," sacījusi militārpersona.

Pudāns pieļāvis, ka no Krievijas puses būtu iespējami gaisa telpas pārkāpumi, "kur viens no scenārijiem ir ielidot, sabombardēt, atgriezties atpakaļ un gaidīt tālāko reakciju - vai atbilde sekos, īpaši, ja viņu karavīri vairs nav mūsu teritorijā". "Bet, neatkarīgi no tā, kādi lēmumi tiks pieņemti citur, visas trīs Baltijas valstis ir vienotas un savu aizsardzību veiks," uzsvēra virsnieks.