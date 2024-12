Piepildi vēlēšanos! Ināras Reimanes vēlēšanās: redzēt kalnus

Taču slimību nevar pievarēt, vienkārši dzīvojot tālāk. Tā nāk tuvāk, velk pie gultas un atņem spēku kājām. Kas būtu Ināras karstākā vēlēšanās? “Aiziet pašai uz poda,” viņa saka bez apdomāšanās. “Nopietni. Kad pirmoreiz pamperā bija jānokārtojas, es nevarēju to pieņemt. Šausmīgi grūti. Bet to jau nevar tā apjaust, kāpēc man tas ir sapnis: nevari prasīt no otra, lai saprot to, ko nav piedzīvojis.”