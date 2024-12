Noskaties Atkost piramīdu mistēriju ir vienkāršāk! Timrots vērtē jauno apli starp Juglu un Mežciemu

Viena no lietām, kas uzreiz krīt acīs, ir tas, ka šajā vietā pirms apļa ir atļauts kreisais pagrieziens uz Mežciema ielu. Bet rodas jautājums, kāpēc ir šāds risinājums, ja jau turpat ir aplis, kur apgriezties.

Tuvojoties jaunajam projektam no Mežciema ielas, arī skaidrs, ka kaut kas te līdz galam nav nostrādāts - viena zīme aizsedz otru un nav redzama zīme ar gājēju pāreju. Un rodas jautājums arī par to, kāpēc šajā vietā ir atļauts kreisais pagrieziens. Šoferiem jau tāpat ir daudz faktoru, no kā jāuzmanās.