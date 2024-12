Latvieši izjūt vientulību: kā tumšajā sezonā saglabāt emocionālo līdzsvaru?

“Laikapstākļi noteikti ietekmē cilvēku pašsajūtu, bet vieni to uztver vairāk, citi mazāk vai vispār nepievērš uzmanību. Biežāk tiek runāts par to, ka gada nogales un sākuma tumsa rada bezspēku vai nomāktību, bet ir arī cilvēki, kas rudenī un ziemā izjūt pozitīvas emocijas. Visvairāk tomēr cilvēku ietekmē tumšie rīti, jo smadzenēm, lai pilnvērtīgi pamostos, ir svarīga gaisma. Gada tumšākajā laikā ar āra gaismu nepietiek, it īpaši mākoņainās dienās, bet telpu apgaismojums lielākoties nav tik spožs, lai spētu sacensties ar saules gaismu. Taču arī vakarā, ilgstoši atrodoties krēslainā vai tumšā vietā, ķermenis sāk sagatavoties miegam, samazinās darbības ātrums un pieaug pieļauto kļūdu skaits. Protams, gaisma nav vienīgais ietekmējošais faktors, bet viens no tiem gan,” norāda psihoterapeits Reinis Lazda.