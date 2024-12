Video "Neaizrijies, neapvemies!" Siliņa skaidro Smiltēnam izteikto frāzi budžeta debašu laikā

Budžeta debates allaž Saeimā izsauc karstas diskusijas, un tā tas noticis arī 6. decembrī, kad no tribīnes uzstājies Edvards Smiltēns (AS). Uz viņa teikto asi reaģējusi premjerministre Evika Siliņa (JV), kura no sēdvietas veltījusi šādu repliku: "Neaizrijies, neapvemies!" Pirmdien viņa žurnālistiem skaidroja savu sacīto.