Korejiešu filmas uzņemšanas laikā vietām Rīgā ierobežos satiksmi līdz janvārim

No otrdienas, 17. decembra, plkst. 16.00 līdz ceturtdienas, 19. decembra, plkst. 09.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Baznīcas ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Lāčplēša ielai (izņemot invalīdu autostāvvietas).

No piektdienas, 20. decembra, plkst. 18.00 līdz otrdienas, 24. decembra, plkst. 08.00 apstāšanās un stāvēšanas aizliegums būs spēkā Tērbatas ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai. Savukārt no 21. decembra plkst. 10.00 līdz 24. decembra plkst. 04.00 - Dzirnavu ielā pie ēkām Dzirnavu ielā 73 un Dzirnavu ielā 75.

No piektdienas, 27. decembra, plkst. 18.00 līdz sestdienas, 28. decembra, plkst. 13.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Krāsotāju ielas posmā no Sparģeļu ielas līdz Matīsa ielai. Tāpat no plkst. 18.00 līdz 28. decembra plkst. 15.00 apstāšanās un stāvēšanas aizliegums būs spēkā Ernesta Birznieka-Upīša ielas posmā no ēkas Ernesta Birznieka-Upīša ielā 22 līdz Lāčplēša ielai, savukārt līdz 28. decembra plkst. 17.00 - Skolas ielas posmā no Bruņinieku ielas līdz Stabu ielai (izņemot invalīdu autostāvvietas).

No sestdienas, 28. decembra, plkst. 16.00 līdz sestdienas, 4. janvāra, plkst. 08.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Kalpaka bulvāra posmā no Brīvības bulvāra līdz Reimersa ielai un Reimersa ielas (labajā pusē) posmā no Raiņa bulvāra līdz ēkai Reimersa ielā 1 (neieskaitot).

No svētdienas, 29. decembra plkst. 07.00 līdz pirmdienas, 30. decembra, plkst. 22.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Reimersa ielā pie ēkas Raiņa bulvārī 6. Tāpat svētdien, 29. decembrī, no plkst. 08.00 līdz plkst. 11.00 apstāšanās un stāvēšanas aizliegums būs spēkā Dzirnavu ielas posmā no ēkas Dzirnavu ielā 42 līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

No ceturtdienas, 2. janvāra, plkst. 10.00 līdz sestdienas, 4. janvāra, plkst. 06.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Raiņa bulvārī pie ēkas Raiņa bulvārī 7.