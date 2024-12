Neraugoties uz sankcijām, Krievijā joprojām ieved Rietumos ražotas snaiperu šautenes un patronas

“Statistiskā ir novērojamas anomālijas: eksports uz Armēniju, Gruziju, Kazahstānu un Kirgizstānu trīs gadu laikā palielinājās divarpus reizes: no 19 556 šautenēm 2020. gadā līdz 53 211 stobriem 2023. gadā. Piemēram, šauteņu un šaujamieroču eksports no Itālijas uz Armēniju palielinājās no 68 vienībām 2019. gadā līdz 1 862 ieročiem 2023. gadā,” ziņo izdevums, kas atsaucas uz ANO Comtrade tirdzniecības statistikas datubāzes informāciju.

Vislielākās piegādes ir no Turcijas uz Gruziju, no kuras 2019. gadā iepirkti 8426 šautenes, bet 2023. gadā – jau 18 843. No ASV Gruzija importēja 431 šauteni 2021. gadā un jau 4140 attiecīgos šaujamieročus 2022. gadā. Kirgizstāna 2020. un 2021. gadā no Itālijas vispār neimportēja šaujamieročus, taču 2022. gadā iegādājās 882, bet 2023. gadā – jau 4434.