Ko darīt, ja pēkšņi uzmetusies pumpa: ātrais "glābšanas" plāns mājas apstākļos

“Vispareizākais veids, kā rīkoties, kad uzmetusies neganta pūtīte, ir to neaiztikt, bet ļaut tai uzsūkties pašai vai doties pie kosmētiķa, kas palīdzēs problēmu atrisināt sejai saudzīgā veidā.

Tomēr, kā rāda pieredze, vien retais seko šim padomam – dodas pie speciālista vai atstāj pūtīti neskartu. Krietni vairāk ir to, kuri, pat apzinoties visus riskus, cenšas to izspiest, neskatoties uz to, ka dažas dienas ar pūtīti uz sejas neradīs ādai nekādu kaitējumu, savukārt pūtītes izspiešana gan.