Sniega un apledojuma dēļ piektdienas rītā dažviet Latvijā ir apgrūtināta braukšana

Valsts galveno autoceļu tīklā apgrūtināta braukšana ir pa Tīnūžu-Kokneses šoseju visā garumā, Daugavpils šosejas posmā no Ogres līdz Aiviekstes tiltam, Rēzeknes šosejas posmā no Stolbovkas līdz Terehovai, kā arī Bauskas šosejas posmā no Dzimtmisas līdz Grenctālei.