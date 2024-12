Autoparka attīstības vektors Latvijā: kā brauksim pēc pieciem gadiem?

"Juridiskām personām ir reģistrēti tikai ap 200 000 transportlīdzekļu, kamēr kopējā Latvijas autoparka izmērs ir ap miljonu transporta vienību. No Eiropas šogad Latvijā ieplūduši 41 000 lietotu transportlīdzekļu ar vidējo vecumu 11,5 gadi. 80% no tiem ir ar dīzeļa dzinēju, 4% – elektroauto. Savukārt no jaunajiem transportlīdzekļiem elektroauto īpatsvars veido 7%. Šo procesu nevar skatīt atrauti no realitātes – Latvijas iedzīvotāji iepērkas atbilstoši savai pirktspējai. Valstī kopumā vidējais auto vecums ir 14 gadu. Būtu naivi domāt, ka nākamgad visi brauks ar jauniem auto, jo pat ar visiem atbalsta pasākumiem cilvēki to vienkārši nevar atļauties," saka Kristaps Liecinieks.