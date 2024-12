Cēsu novadā kravas automašīna nāvējoši traumējusi gājēju

LETA jau ziņoja, ka otrdienas rītā Aizkraukles novada Kokneses pagastā uz Tīnūžu šosejas divu kravas automašīnu sadursmē cieta abu transportlīdzekļu vadītāji. Viena no šajā sadursmē iesaistītajām automašīnām piegādāja produktus diviem Jēkabpils "Rimi" veikaliem.

Avārijas rezultātā tika bojāta viena transportlīdzekļa degvielas tvertne un no tās noplūda apmēram 100 litru dīzeļdegvielas. Izmantojot absorbentu, dīzeļdegviela tika savākta.

Otrdien plkst.8.59 VUGD saņēma izsaukumu uz Mārupes novada Babītes pagastu, kur ceļu satiksmes negadījuma rezultātā vieglā automašīna, apgāžoties uz jumta, bija nonākusi ūdenstilpē. Pirms VUGD ierašanās no transportlīdzekļa pašu spēkiem izkļuva trīs cilvēki, no kuriem viens notikumā bija cietis. Avārijas vietā glābēji konstatēja tehnisko šķidrumu noplūdi un uzstādīja absorbējošās un ierobežojošās bonas. Vēlāk automašīna tika izcelta no ūdenstilpes.