Šīm īsziņām ir pievienotas krāpnieciskas saites, kuras atverot, tiek prasīts autentificēties ar bankas datiem. Pēdējās nedēļas laikā Valsts policijā saņemta informācija no vairākiem iedzīvotājiem, kuri apkrāpti līdzīgā veidā.

Nosūtot viltus īsziņu CSDD vārdā, vislielākā summa izkrāpta kādai Cēsu iedzīvotājai. Šā gada 11.decembrī krāpnieki, uzdodoties par CSDD, atsūtīja viltus īsziņu par to, ka saņēmējai piemērots sods. Pēc tam, kad sieviete bija atvērusi krāpniecisko saiti un ievadījusi prasītos datus, bija zuduši bankas kontā uzkrātie 1900 eiro.

Savukārt 14.decembrī Rīgā saņemts iesniegums no vīrieša par izkrāptiem 240 eiro. Arī viņš bija saņēmis viltus īsziņu par to, ka CSDD administratīvais sods ir nosūtīts piespiedu parāda piedziņai. Pašreizējā informācija liecina, ka vīrietis atvēris atsūtīto saiti, ievadījis bankas datus un apstiprinājis "Smart-ID" pieprasījumu, kā rezultātā no viņa bankas konta noņemta nauda. Līdzīgā veidā arī kādam vīrietim Liepājā izkrāpti 200 eiro.