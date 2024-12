Ir divas ziņas: viena ne visai laba, otra laba... 2025.gadā kosmosā joprojām ir daudz negantu un nemierīgu kombināciju, un par garlaicību nevarēsim sūdzēties. Taču labā ziņa ir tāda, ka katram cilvēkam, firmai vai struktūrai ir savs horoskops un savas iespējas, un daudz kas atkarīgs ne no astroloģiskajiem stāvokļiem, bet no tā, ko paši izdarām. Kosmosā nekad nav mierīgi, un it īpaši saspringtas kombinācijas bijušas pēdējos gados. Tas atbilst senajam astroloģijas principam: kas debesīs, tas uz zemes.