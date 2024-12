FOTO Atklāts "Latvijas Gada auto 2025" žūrijas balsojums

Gan "Škoda Kodiaq", gan "VW Tiguan" no 15 locekļu žūrijas saņēma 70 punktus. Vienādas punktu summas gadījumā uzvarētājs tiek noteikts pēc lielāko punktu skaita. Gan "Kodiaq", gan "Tiguan" kā augstāko vērtējumu no žūrijas locekļiem bija ieguvis pa 7 punktiem (no 10 maksimāli iespējamiem), tādēļ uzvarētāju šajā gadījumā noteica tas, kurš no pretendentiem saņēma visvairāk 7 punktu vērtējumu. Ja par "Tiguan" 7 punktus bija piešķīruši tikai divi žūrijas locekļi, tad par "Kodiaq" tādu bija trīs, kas arī izšķīra rezultātu par galveno titulu.