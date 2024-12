Apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu

Slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 83 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Zvejniekciema stacijai, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Augšlīgatnei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam. Tāpat līdzīgi braukšanas apstākļi ir uz Rīgas apvedceļa posmā Baltezers-Saulkalne un Salaspils-Babīte.

LVC ziņo, ka darbs notiek arī uz Daugavpils šosejas (A6) no Rīgas līdz Aiviekstes tiltam un no Izvaldas līdz Pātarniekiem, kā arī uz Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Anneniekiem.

Apgrūtināta braukšanas ir arī Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai, Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Varakļāniem līdz Terehovai, ceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Grebņevas līdz Špoģiem, uz Rēzeknes apvedceļa (A15) un uz ceļa Tīnūži - Koknese (P80).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Tukuma, Talsu, Ventspils, Ogres, Aizkraukles, Preiļu, Rēzeknes, Ludzas, Gulbenes, Balvu un Krāslavas apkārtnē.

Svarīgi izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem, norāda LVC. Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, sākumā strādājot uz galvenās, tad reģionālās un pēc tam uz vietējās nozīmes autoceļiem. Uzturēšanas darbu mērķis ir iespēju robežās uzlabot braukšanas apstākļus, taču ar tiem nevar novērst ziemu.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iespējams informēt LVC, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos "X" un "Facebook".