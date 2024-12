Ukraiņi ar “Storm Shadow” raķetēm iznīcinājuši “Shahed” dronu noliktavu Krievijā

Laikraksts “The New York Times”, pamatojoties uz Krievijas militārā departamenta un “kara korespondentu” sniegto informāciju, lēš, ka Ukraina veica kopumā sešus raķešu triecienus Krievijas teritorijā, izmantojot vismaz 31 raķeti ATACMS un 14 raķetes “Storm Shadow”. Viens no visefektīvākajiem bija 20. novembra trieciens Krievijas vadības bunkuram netālu no Marjino ciemata Kurskas apgabalā. Tieši pēc tam Krievija izšāva raķeti “Orešņik” uz Dņipro, bet Krievijas ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis Valērijs Gerasimovs piezvanīja ASV Apvienotā štāba priekšnieka pārstāvim ģenerālim Čārlzam Braunam, lai runātu par “turpmākas eskalācijas riskiem”.