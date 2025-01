Daudzviet Latvijā apledojuši ceļi

Ap plkst.6.30 apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem bija pa šoseju Tīnūži-Koknese (P80) visā garumā, Daugavpils šosejas posmos no Saulesdārza līdz Aiviekstes tiltam un no Nīcgales līdz Pāterniekiem, autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Špoģiem līdz Medumiem, pa Daugavpils apvedceļu visā garumā, Jelgavas šoseja posmā no Dalbes līdz Elejai, Liepājas šosejas posmā no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam, kā arī Ventspils šosejas posmā no Strazdes līdz Ventspilij.