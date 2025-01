Ventspilī slēgs vairākus nerentablus reisus

No šodienas darba dienās tiek slēgti reisi maršrutā nr.1 Autoosta - Tārgale - plkst.5.40 no autoostas un plkst.6.05 no Tārgales uz Ventspili, maršrutā nr. 3 Siguldas iela - "Ventspils koks" plkst.18.47 no Siguldas ielas, maršrutā nr. 4 Siguldas iela - Selga plkst.6.05 no Siguldas ielas un plkst.6.35 no "Selgas", maršrutā nr. 8 Centrs "Swedbank" - Staldzene plkst.6.30 no "Swedbankas" un plkst.7.00 no Staldzenes.