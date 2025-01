Krievijas raķešu dēļ vairākos Ukrainas apgabalos preventīvi atslēgta elektroenerģija

No ziņām par Krievijas raķešu kustību virs Ukrainas var secināt, ka lielākā daļa no tām virzās uz valsts rietumu daļu.

Ziņojumi par sprādzieniem un pretgaisa aizsardzības uguni ir saņemti no Krivijrihas rajoniem un Čerkasu apgabala.

Krievijas stratēģiskie bumbvedēji no austrumiem izšāvuši spārnotās raķetes, bet no dienvidiem - raķetes "Kaļibr", iespējams, no Melnās jūras flotes kuģiem.