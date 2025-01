Dienvidāfrikā pamestā raktuvē bojāgājušo zeltraču skaits pieaudzis līdz 87

Zeltrači nelegāli strādāja pamestajā Buffelsfonteinas zeltraktuvē pie Stilfonteinas uz dienvidrietumiem no Johannesburgas, un mēnešiem ilgi pretojās policijas mēģinājumiem piespiest viņus iznākt ārā. Upuri miruši no bada un dehidrācijas.

Policija paziņoja, ka beigusi glābšanas operāciju, kuras ietvaros no raktuves izglābti vairāk nekā 240 zeltraču.

Valsts policijas preses pārstāve pavēstīja, ka pirmdien sāktajā oficiālajā glābšanas operācijā no raktuves tika izvilkti 78 līķi, bet vēl deviņu cilvēku mirstīgās atliekas tika atrastas jau iepriekš.

Varasiestādes uzskata, ka raktuvē kopš augusta nelegāli strādāja gandrīz 2000 zeltraču. Daudzi no viņiem pēdējos mēnešos paši iznāca laukā un uzreiz tika aizturēti.

Policija trešdien paziņoja, ka pārtrauc glābšanas operāciju un uzskata, ka raktuvē vairs neviens neatrodas. Lai par to pārliecinātos, ceturtdien raktuvē tiks nolaista kamera. Raktuvē zeltrači strādāja līdz pat 2,5 kilometru dziļumā zem zemes. Tā ir viena no dziļākajām raktuvēm Dienvidāfrikā.

Policijas preses pārstāve sacīja, ka pirms oficiālās glābšanas operācijas no raktuves iznāca arī vismaz 13 bērni. Lielākā daļa zeltraču ir ārzemnieki no kaimiņvalstīm.

Policija apgalvo, ka kalnračiem bija iespēja izkļūt ārā pa vairākām šahtām, taču daudzi atteicās, baidoties no aizturēšanas. To apstrīd kalnračus pārstāvošās grupas, kas apgalvo, ka daži no viņiem bija iesprostoti un palika badā pazemē.