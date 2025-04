Noskaties Mārupes pašvaldības lēmumi kavē militāro preču ražošanas uzsākšanu

Kā izvairīties no šādām situācijām, kurās ir traucēts militāro preču ražotāju darbs, pasargāt aizsardzības jomas uzņēmumus? Aizsardzības ministrijas (AM) Valsts sekretārs Aivars Puriņš stāsta, ka AM domā par to, kā militāro preču ražotājus dažādos uzņēmuma attīstības posmos apkalpot prioritāri. “Darba grupas ietvaros esam rosinājuši virkni iniciatīvu, kas varētu radīt izņēmuma kārtību attiecībā tieši uz aizsardzības industrijas uzņēmumiem, lai radītu vienkāršāku, atvieglotāku procedūru tieši šīs nozares uzņēmumiem,” viņš paskaidro. Šīs iniciatīvas vēl ir jāapspriež starp ministrijām un citiem iesaistītajiem.