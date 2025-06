Noskaties Bijusī CVK vadītāja trauksmes celšanu uztvērusi kā sabotāžu

Divas stundas vēlāk viņa “de facto” skaidroja, ka viņa negaidīja dusmīgas reakcijas no deputātiem par lēmumu amatu atstāt. “Nāca diezgan dusmīga reakcija no vairākiem deputātiem par to, ka mans lēmums ir bezatbildīgs, ņemot vērā to, ka Saeimas vēlēšanas ir jau nākošgad, kad process ir iesācies. Jā, taisnība. Mēs jau pie Saeimas vēlēšanām strādājam kopš marta,” viņa paskaidroja.