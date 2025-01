Sodu reģistrā vairs neizsniegs izziņas krievu valodā

Latvijai kā demokrātiskai un tiesiskai valstij ir pienākums veikt īpašus pašaizsargājošas demokrātijas piesardzības pasākumus, un personām ir jābūt gatavām, ka dažas no to tiesībām var tikt ierobežotas, lai mazinātu valsts drošības apdraudējumu un garantētu valsts demokrātiskās iekārtas noturību, stabilitāti un efektivitāti.

E-pakalpojumu portālā ir pieejama iespēja saņemt izziņu no Sodu reģistra, tai skaitā krievu valodā. Ņemot vērā to, ir izvērtēta minētā regulējuma lietderība un nepieciešamība, un secināts, ka, ņemot vērā, ka valsts valodas statusa un zināšanu saglabāšana un nostiprināšana ir jāveicina ar aktīvām darbībām un šis pienākums jāveic gan likumdevējam, gan tiesību normu piemērotājiem, gan arī politikas veidotājiem, tad šādas izziņas no Sodu reģistra izsniegšana krievu valodā nav objektīvi nepieciešama, uzskata IeM.