Noskaties "Ziepniekkalna piemineklis". Ēdienu piegādātājs sadauza auto, tā vraks tracina vietējos

Pērnā gada nogalē Rīgā ēdiena kurjers no ignorēja aizliedzošo signālu pie dzelzceļa pārbrauktuves netālu no pieturvietas "Turība" un uzbrauca uz sliedēm, kur to "aizslaucīja" vilciens. Spēkrats pamatīgi cieta, vadītājs izdzīvoja.