Virzību turpina iecere noteikt pienākumu ēdināšanas uzņēmumiem nodrošināt klientiem pieejamu krāna ūdeni

Politiķe skaidroja, ka krāna ūdeni klienti lūdz dažādu iemeslu dēļ, piemēram, jo ir vēlme mazināt atkritumu apjomu un ietekmi uz vidi. Stikla pudeles, kas tiek vestas arī no citām valstīm, rada ievērojamas CO2 emisijas, kā arī no plastmasas pudelēm ūdenī nonāk arī iepakojumā esošā mikroplastmasa, norādīja Lūse.

Grozījumi paredz, ka ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs nodrošina patērētājam informāciju par dzeramā ūdens no ūdensapgādes sistēmas pieejamību ēdienkartē vai ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā tā, lai patērētājs varētu to redzēt. Partija uzsver, ka prasība neattiektos, piemēram, uz lidmašīnām vai citiem transportlīdzekļiem, ielu tirdzniecību un vietām, kur nav ierīkota ūdensapgādes sistēma.

"Progresīvo" deputāti likumprojekta anotācijā norāda, ka vairākās Eiropas Savienības (ES) valstīs ir ierasta prakse sabiedriskās ēdināšanas vietās lūgt ūdeni no centralizētas ūdensapgādes sistēmas jeb tā dēvēto krāna ūdeni, un ēdināšanas vietas lielākoties ir pretimnākošas šāda lūguma izpildē.

Tādās valstīs kā Lietuva un Francija ēdināšanas uzņēmuma un patērētāja sadarbība - lūgt un nodrošināt dzeramo ūdeni - ir normatīvi regulēta, uzliekot pienākumu ēdināšanas uzņēmumam nodrošināt ūdeni no ūdenskrāna, norāda partija. "Normatīvais regulējums, kas liek šādu pakalpojumu nodrošināt un par to informēt klientus, normalizē ūdens no centralizētas ūdensapgādes sistēmas izmantošanu gan sabiedriskajā ēdināšanā, gan ārpus tās," uzskata "Progresīvie".