Vainojiet par to Emīliju Kūperu (no kulta seriāla Emily in Paris), taču Amerikas uztvere par “franču meiteņu” modi ir krasā pretstatā tam, ko patiesībā valkā sievietes Parīzē. Pierādījumus meklējiet franču aktrises Marionas Kotiljāras izvēlē.