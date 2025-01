FOTO Ko saka žūrija par "Latvijas Gada auto 2025" "Škoda Kodiaq"?

"Škoda Kodiaq" ir lielākais modelis čehu auto ražotāja klāstā. Kompaktās apvidus auto tiek piedāvāts gan piecu, gan septiņu sēdvietu versijās. Salona ietilpība, komforts un praktiskums vislabāk raksturo šo auto - daudzpusības ziņā ne velti to mēdz salīdzināt ar Šveices armijas nazi.

Jauno "Kodiaq" ir iespējams aprīkot ar mūsdienīgām drošības un komforta tehnoloģijām, kā arī dažādos veidos un krāsās noformēt salonu. "Kodiaq" cenas sākas no 36 680 eiro vienkāršākajā jeb Selection aprīkojuma versijā. Bagātīgāks aprīkojuma klāsts ir "SportLine" versijā, kas maksā no 40 650 eiro, savukārt visgreznākā ir RS aprīkojuma versija, taču tā pieejama tikai ar jaudīgāko benzīna dzinēju. Tās cena ir no 51 180 eiro.