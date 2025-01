Video Ukraiņu “Leopard” tanks iznīcina veselu krievu tehnikas kolonnu

"Ienaidnieka tehnikas kolonna pārvietojās pa zemesceļu netālu no meža joslas, kad tā tika apšaudīta no “Leopard” lielgabala," teikts ierakstā platformā “Telegram”. Tanks atklāja uguni no māju aizsega ciematā, kuram krievu kolonna mēģināja izlauzties cauri. Tika trāpīts pieciem transportlīdzekļiem, dažiem no tiem pat vairākas reizes. Tādējādi tika iznīcināta visa kolonna, ziņo Khortitsa karaspēka grupa. Ukraina regulāri vienas dienas laikā iznīcina vai sabojā desmitiem bruņumašīnu. Tās bieži vien tiek iznīcinātas ar bezpilota lidaparātiem un artilēriju. Tomēr ļoti reti gadās, ka vienam tankam izdodas tik daudz veiksmīgu trāpījumu.