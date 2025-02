FOTO Izstāde "Auto" uzņem apgriezienus – pirmizrādes un īpašs pārsteigums jau aprīlī Ķīpsalā

Līdzās auto tirgotāju ekspozīcijai varēs vērot jaunumus arī izstādes sadaļā "Auto mehānika". Plašā klāstā varēs iepazīt aktuālākos auto apkopes līdzekļus, uzlādes stacijas, rezerves daļas, instrumentus, iekārtas autoservisiem un citus jaunumus. Būs gan "Eneos" eļļas no "DansG", gan "Stonder" autoķīmija no "Rags", gan "Meguiar’s" auto kosmētika no "Auto palete", gan pretrūsas pārklājumi un apstrāde no "Kurbads" un "Line-X". Trīs dienas izstādē auto pacēlājus demonstrēs "Autofavorīts" un "Baltic Diagnostic Service". Būs arī jaunumi no "Grass chemie", "TSC Duals", "Gumi LV", "Signeda", "Vējstikli", "3M", "Ronika", "Proring, auto pārstrāde", "Fevex" un citiem. Vēl izstādē norisināsies arī tehnisko apmācību semināri, ko rīkos "InterCars".