Foto Jaunais Liepājas cietums nelīdzinās nekam, kas līdz šim Latvijā redzēts

Viena ieslodzītā uzturēšana valstij pašlaik izmaksā 3000 eiro. Faktiskais ieslodzīto skaits (uz šā gada 10. februāri) Latvijā ir 3567, no kuriem apcietinātie ir 981, bet notiesātie – 2586, no tiem 196 ir sievietes. 2024.gada sākuma dati liecina, ka Latvijā uz 100 000 iedzīvotāju ir 175 ieslodzītie. Jaunajā Liepājas cietumā sodu varēs izciest trešdaļa no tiem – 1200.