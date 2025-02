Eiropā krosoveri ir ļoti populāri. Tie ir vieni no vislabāk pārdotajiem modeļiem, un "Tesla Model Y" jau ilgu laiku ir viens no vislabāk pārdotajiem elektromobiļiem pasaulē. Ņemot to visu vērā, Apvienotās Karalistes apdrošināšanas uzņēmums "Confused" nolēma organizēt aizraujošu eksperimentu: izveidot konceptauto, pamatojoties uz cilvēku visvairāk meklētajiem modeļiem pēdējo četru gadu laikā.