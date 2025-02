Foto Rinkēvičs: Nepamet sajūta, ka joprojām nespējam mobilizēties un saprast stāvokļa nopietnību

Tomēr, runājot par Latviju, Rinkēviču nepametot sajūta, ka joprojām nespējam mobilizēties un saprast stāvokļa nopietnību. "Valsts drošība un aizsardzība nav kaut kas virtuāls un attālināts. Par to jārūpējas visiem šodien, atliekot sīkus kašķus un lietas. Mums jāmobilizējas. Aizsardzības izdevumi, sabiedrības uzticība varai, Zemessardzes palielināšana, aizsardzības industrijas attīstība, civilā aizsardzība, tie ir tikai daži jautājumi, kas ir dienas kārtībā. Mēs varam tos atrisināt, bet jāsaņemas," raksta prezidents, piebilstot, ka stiprām un pārliecinātām valstīm neuzbrūk, pat ja tās nav lielas.

"Minhenes konference bija laba ar to, ka skaidri redzam, ka pasaule mainās. Laiks mums ir, iespējas arī. Es dodos prom no Minhenes ne kā optimists vai pesimists, drīzāk kā reālists. Tuvākajā laika būs daudz ziņu, paziņojumu un informācijas. Būs mēģinājumi mūs iebiedēt un iedragāt mūsu pārliecību. Šajā info troksnī svarīgi ir atšķirt drazu no būtiskā. Esmu pārliecināts, ka mēs tiksim pāri arī šim laikam," raksta Rinkēvičs.