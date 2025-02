Šonedēļ Asinsdonoru centrs apmeklēs 14 vietas, lai pieņemtu asins ziedojumus

Otrdien notiks trīs izbraukumi. Zentas Mauriņas piemiņas istabā, Grobiņā, Lielajā ielā 84, asinis varēs nodot no plkst.9 līdz 12. Tāpat donori tiks gaidīti Mūkusalas Biznesa centra 1.stāvā, Dēļu ielā 2, no plkst.10 līdz 14, savukārt specializētais autobuss no plkst.10 līdz 14 piestās Braslas centrā, Braslas ielā 29A.