Atbalsta atteikšanos no OCTA polises satiksmē neizmantotiem transportlīdzekļiem

FM pārstāve Aija Zicere skaidroja, ka šobrīd ministrija atbilstoši Saeimas dotajam uzdevumam ir nosūtījusi vēstuli EK, un cer atbildi sagaidīt marta sākumā. Tāpat FM veic citu dalībvalstu pieredzes izpēti, lai noskaidrotu, vai citās valstīs ir kādas atkāpes no EK direktīvas. Šobrīd atbilde saņemta no deviņām valstīm. Tajās, kurās ir pieļautas atkāpes no OCTA nepieciešamības, tas ir definēts kopā ar atļauju piedalīties satiksmē. Piemēram, ir valstis, kurās no apdrošināšanas ir atbrīvoti transportlīdzekļi, kas uz laiku noņemti no uzskaites.