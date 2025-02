Lai gan sniegs šoziem Latvijas iedzīvotājus nav daudz priecējis, februāris tomēr ir īsti ziemīgs. Par to jāatceras arī autovadītājiem jāatceras, ka sniegs jānotīra ne tikai no spēkrata, bet arī ap to. Citādi var saņemt sodu un pat diezgan bargu.